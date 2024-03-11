Борисов рассказал о планах пуска «Ангары-5М» с Восточного

Борисов: стартовый комплекс на Восточном почти готов для пуска "Ангары" в начале апреля
Роскосмос завершает работу по возведению стартового комплекса для ракеты-носителя "Ангара-5М" на космодроме Восточный - первый пуск этой ракеты с Восточного запланирован на первую декаду апреля.
Об этом гендиректор госкорпорации Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину.
"Мы завершаем работу над стартовым комплексом "Ангара-5М" на Восточном, надеемся, что в первой декаде апреля осуществим первый запуск, это очень важное для страны событие, будет укреплена космическая наземная инфраструктура. Вы знаете, что старт у нас уже один есть в Плесецке, а это как дублирующий старт, поэтому для нас это очень важно", - сказал он.