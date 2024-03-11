Борисов рассказал о планах пуска «Ангары-5М» с Восточного

Роскосмос завершает работу по возведению стартового комплекса для ракеты-носителя "Ангара-5М" на космодроме Восточный - первый пуск этой ракеты с Восточного запланирован на первую декаду апреля.

Об этом гендиректор госкорпорации Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину.