Новая технология Google позволит ИИ безопасно обучать друг друга

Google разработала технологию Social Learning, с помощью которой модели, основанные на искусственном интеллекте, смогут обучаться друг у друга без риска утечки данных.

Продукт работает так: "ученик" получает знания от "учителя", который уже умеет решать различные запросы. При этом последний не делится чувствительной информацией напрямую.

Вместо этого он генерирует синтетические примеры или инструкции, передает ITHome.

Кроме того, благодаря Social Learning "ученики" могут быстрее обучаться.

Ранее нейросеть помогла китайской медиакомпании China Media Group нарисовать мультсериал.