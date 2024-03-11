Найдены древнейшие в Европе следы плуга

При раскопках в археологическом комплексе в Сионе (Швейцария) ученые обнаружили самые древние в Европе следы плуга. Они на тысячу лет старше других известных находок такого рода.

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Возраст следов оценили в 4700-5100 лет. Ученые идентифицировали параллельные борозды и отпечатки на земле, которые соответствуют следам плуга, а также отпечатки копыт домашних животных.

Ранее древнейшими следами плуга в Европе считались находки из Дании и северной Германии. Им около 3700 лет.

Ученые пришли к выводу, что сельское хозяйство развивалось независимо в разных частях планеты. Археологическая стоянка в Сионе расположена в аллювиальном конусе альпийской реки, протекающей через город и впадающей в Рону. Предыдущие исследования показали, что эта область была заселена людьми в 5200-3500 годах до нашей эры.

Недолговечные следы плуга смогли сохраниться в этом месте, так как их быстро покрыли новые отложения ручья. Ученые провели радиоуглеродный анализ нескольких слоев отложений, чтобы как можно точнее датировать их.

Находка помогли лучше понять жизнь европейских общин периода раннего неолита. Одомашнивание животных стало важным шагом в их развитии, так как позволило обрабатывать большие площади полей и повысило производительность сельского хозяйства, сообщает Humanities and Social Sciences Communications.

Ранее сообщалось, что ученые нашли древнейшие следы Homo sapiens в Восточной Азии. Их возраст оценили в 45 тысяч лет.