Ученые открыли водную экзопланету с кипящим океаном

Ученые открыли новую экзопланету на расстоянии 70 световых лет от Земли. Это «водный мир» с кипящим океаном.

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Наблюдения провели с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб». Планета TOI-270 d оказалась в два раза крупнее Земли. В ее атмосфере выявили следы водяного пара, а также метана и углекислого газа. Эта химическая смесь соответствует водному миру, полностью покрытому океаном.

Команда из Кембриджского университета заявила, что температура океана может достигать 100 градусов Цельсия или даже выше. При высоком атмосферном давлении он все еще может оставаться жидким, но неясно, является ли он пригодным для жизни.

Однако ученые из Канады выдвинули свою теорию. Согласно их выводам, планета слишком раскалена для жидкой воды – около 4000 градусов Цельсия. В таком случае она должна быть лишена океана и иметь скалистую поверхность с невероятно плотной атмосферой из водорода и водяного пара.

Ученые также определили, что TOI-270 d всегда обращена к планете только одной стороной. Другая всегда остается темной, что создает экстремальный перепад температур.

Обе команды независимо друг от друга обнаружили сероуглерод, который на Земле является следствием биологических процессов. Однако на TOI-270 d он мог поступить из других источников. Ученые также не нашли ни одного признака другой молекулы-биосигнала – диметилсульфида (DMS), сообщает Astronomy and Astrophysics Letters.

Ранее ученые открыли потенциально обитаемую «суперземлю». Она расположена в 137 световых годах от Земли.