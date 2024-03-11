Названы особенности Gorilla Armor для экранов смартфонов

Экраны смартфонов прошли долгий путь развития, но Бен Шун, редактор 9to5Google, утверждает, что последнее предложение компании Corning, Gorilla Armor, представляет собой значительный скачок вперед.

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Gorilla Armor, представленный в начале этого года вместе с Samsung Galaxy S24 Ultra, может похвастаться повышенной устойчивостью к царапинам и падениям по сравнению с предыдущими версиями Gorilla Glass. Кроме того, его антибликовое покрытие повышает четкость изображения на экране.

Хотя Gorilla Armor и не является неразрушимым, но, похоже, выполняет свои обещания. Шун признает, что повреждения экрана все еще возможны, но его Galaxy S24 Ultra справляется с ними лучше, чем предыдущие модели Galaxy.

Однако настоящей звездой шоу, по мнению Шуна, является антибликовое покрытие. Он считает, что оно значительно улучшает удобство использования, и хотел бы, чтобы оно было повсеместно распространено на всех смартфонах.

Хотя на MWC Шун задал вопрос о более широком распространении этого покрытия, в ответе Corning не было сказано о конкретных планах. Логично, что следующими кандидатами на Gorilla Armor станут грядущая серия Edge от Motorola, передняя панель Galaxy Z Fold 6 и, учитывая, что Google быстро приняла Victus 2 для серии Pixel 8, Pixel 9 кажется наиболее вероятным претендентом.