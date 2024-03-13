Следующий бюджетный iPhone SE может быстро обесцениться

Еще не вышедший iPhone SE четвертого поколения может столкнуться с проблемами сохранения стоимости на вторичном рынке, что ставит под сомнение его способность конкурировать с флагманскими моделями бренда по этому показателю. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на аналитическое исследование компании SellCell.

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Отмечается, что все модели iPhone SE традиционно обесцениваются быстрее, чем флагманские смартфоны Apple. Например, iPhone SE третьего поколения, выпущенный в марте 2022 года, потерял 42,6% своей первоначальной стоимости уже через месяц после дебюта.

При этом iPhone 13 за аналогичный период времени показал снижение стоимости всего на 18,7%, а через три месяца его цена стабилизировалась. Линейки iPhone 14 и 15 демонстрируют еще большую устойчивость к обесценению. Это явление подчеркивает различия в сохранении стоимости между бюджетными и флагманскими моделями.

Несмотря на слухи о схожести дизайна четвертого поколения iPhone SE с iPhone 14, включая 6,1-дюймовый OLED-дисплей и сканер Face ID вместо Touch ID, новая бюджетная модель может сохранить тенденцию и быстро обесцениться. Это, в свою очередь, может повлиять на решение пользователей покупать следующий iPhone SE, особенно если в будущем они планируют выгодно продать устройство на вторичном рынке.

Ожидается, что iPhone SE четвертого поколения будет представлен в 2025 году. Смартфону приписывают крупнейшее обновление в линейке: отказ от кнопки Home и сканера отпечатка пальцев, а также переход с Lightning на USB-C и внедрение кнопки действия, как в iPhone 15 Pro.