Обновление iOS 17.4 ломает подключение к мобильной сети

Обновление iOS 17.4, помимо уже известных проблем с быстрым разрядом аккумулятора, приносит владельцам iPhone еще одну головную боль — нестабильную работу с мобильной сетью.

Пользователи, обновившие свои устройства, жалуются на отсутствие сигнала, потерю связи и невозможность использования iMessage и FaceTime.

Проблема затрагивает модем iPhone, и простые методы вроде активации «Авиарежима», перезагрузки или сброса настроек сети не дают желаемого результата.

Apple пока не признает ошибку, ссылаясь на проблемы со стороны операторов. Единственным предлагаемым решением является полный сброс устройства, который, к тому же, не всегда помогает.

Стоит отметить, что установка iOS 17.4 не рекомендуется не только из-за проблем с сетью, но и из-за значительного ухудшения автономности.