У Acer вышел ноутбук Nitro 5 Pro 2024

Acer представила игровой ноутбук Nitro 5 Pro 2024 с 15,6 дюйма.

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Приобрести новинку можно с Intel Core i5 или i7 13-го поколения и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4050 или RTX 4060. Она оснащена 16 Гб оперативной памяти DDR5 и SSD PCIe 4.0 объемом 1 Тб, пишет ITHome.

Экран получил разрешение 2560×1440 и частоту 165 Гц, со 100-процентным охватом цветового пространства sRGB.

Здесь есть системой охлаждения с семью тепловыми трубками и двумя вентиляторами, а также портами USB-C, USB-A 2.0, MiniDP, HDMI, RJ45 и двумя портами USB-A 3.2.

Стоимость ноутбука начинается от 5999 юаней.