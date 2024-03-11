Microsoft обвинила российских хакеров в краже исходного кода

По словам Microsoft, связанная с Кремлём кибергруппировка Midnight Blizzard (она же APT29 и Cozy Bear) смогла добраться до ряда репозиториев, где хранился исходный код, а также до внутренних систем корпорации.

Впервые об этой операции Midnight Blizzard заговорили в январе 2024 года. Тогда техногигант жаловался на APT-атаку, нацеленную на электронную почту как руководящего, так и обычного штата.

Теперь Microsoft разместила в блоге запись следующего содержания:

«За последние недели мы нашли доказательства использования информации, похищенной из наших систем, для получения несанкционированного доступа. Эту информацию используют члены группировки Midnight Blizzard». «Есть свидетельства того, что злоумышленники получили доступ к нашим репозиториям с исходным кодом, а также некоторым внутренним системам. На сегодняшний день нет признаков компрометации систем взаимодействия с клиентами».

Microsoft продолжает расследовать киберинцидент и оценивать его последствия, параллельно наблюдая за попытками использовать скомпрометированные секреты.

«Атаки Midnight Blizzard отличаются использованием серьёзных ресурсов, а также координацией и чёткими целями киберпреступников. Они могут задействовать украденную информацию, чтобы выстроить следующие объекты для атаки», — пишет корпорация.

В Microsoft отметили, что компания усилия меры безопасности на фоне, как они выражаются, «кибератак правительственного уровня».