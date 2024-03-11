Эксперт рассказал о последствиях при взломе авто и «умного дома»

Эксперт в области компьютерных технологий Павел Синяков в разговоре со «Звездой» рассказал, могут ли хакеры взломать электромобили или систему «умный дом», чем это может грозить и как защитить свои устройства от взлома.

Как отметил эксперт, хакеры могут взломать любое электронное устройство, к которому есть дистанционный доступ и если оно подключено к Интернету. В том числе это касается электромобилей и систем «умный дом», взлом которых может привести к «киношным» последствиям.

«Если во время вашей поездки будет взломан электромобиль, его могут как остановить, так и "впечатать" в какой-нибудь столб, будто в кино. А при взломе "умного дома" можно получить доступ к камерам видеонаблюдения, регулировать датчики температур, включить тот же чайник или микроволновку», – рассказал Синяков.

Полноценно защититься от взлома, по мнению эксперта, нельзя - при наличии времени и «достаточном интересе» взломщики могут обойти любую систему защиты, и порой делают это, просто чтобы потренироваться. Чтобы минимизировать риски, Синяков предложил уменьшать количество дистанционно управляемых устройств, а также подключать их к локальной сети.