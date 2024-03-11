Ученые нашли 15 новых видов бабочек на острове Кунашир

Результатами проведенных исследований поделились учёные-энтомологи из Института систематики и экологии животных СО РАН.

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Владимир Дубатолов и Вадим Зинченко проанализировали материал, собранный во время экспедиции на остров Кунашир, и обнаружили в нем более 15 новых видов. Два из них встретились в России в первый раз.

«Поздние предзимние бабочки появляются, когда ночные температуры становятся отрицательными, после заморозков. Появление таких бабочек – уникальность дальневосточной природы», – рассказал Владимир Дубатолов.

Сейчас учёные заканчивают изучение собранного материала, следующая экспедиция состоится в мае 2024 года. Энтомологи намерены определить самые ранневесенние виды бабочек и составить полный список бабочек, которых можно встретить на Кунашире.

Напомним, что новосибирцы не всегда радуются бабочкам, которых они встречают в городе и за его пределами. В 2017 и 2019 годах в Новосибирске наблюдалось нашествие боярышниц. Особенно тучи бабочек раздражали автомобилистов. После выезда на трассу машина приобретала «необычную» окраску, жаловались жители областного центра.

В 2019 году в Кочковском районе Новосибирской области происходило нашествие бабочек-репейниц. Такого массового прилета бабочек в район не наблюдалось более сорока лет, комментировал начальник Кочковского районного отдела Россельхозцентра Александр Хернов.

Встречаются в Новосибирске и редкие, красивые бабочки, имеющие необычный окрас, например, махаоны. Наблюдать за ними – одно удовольствие, признаются фотографы-любители.