Умирающий гигант Бетельгейзе вновь поставил астрофизиков в тупик

Одна из самых ярких звезд северного неба – источник многих сюрпризов. Новое исследование предполагает, что экстремальное вращение гиганта Бетельгейзе на самом деле может быть оптической иллюзией.

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Бетельгейзе в созвездии Ориона – одна из самых ярких звезд северного неба. В прошлом об этом красном гиганте было много спекуляций, включая возможность того, что в ближайшем будущем он может взорваться как сверхновая.

В любом случае, это огромная звезда, примерно в тысячу раз больше Солнца, которая подошла к концу своего жизненного цикла. Это согласуется с экстремальными проявлениями, которые мы наблюдаем у этой звезды. Она выбрасывает много массы и быстро меняет свою яркость. Предыдущие наблюдения с помощью ALMA также показали, что Бетельгейзе сильно вращается – по оценкам, со скоростью до 5 км/с, что во много раз быстрее, чем мы ожидали бы для подобной звезды.

Кипящий гигант

В исследовании, опубликованном в рецензируемом журнале Astrophysical Journal Letters, астрофизик Цзин-Зе Ма из немецкого Института Макса Планка и его коллеги предлагают другое объяснение странному поведению красного сверхгиганта. По мнению ученых, причина быстрого вращения Бетельгейзе кроется в ее бурно кипящей поверхности.

По сравнению с Солнцем, которое относительно спокойно и тихо, поверхность Бетельгейзе выглядит так, как будто она яростно кипит по всей поверхности. Когда один большой пузырь появляется на одной стороне гиганта, а другой исчезает на другой, на радиоизображениях может показаться, что Бетельгейзе бешено вращается. Но на самом деле это, скорее всего, не так. Хотя выводы команды Мао о том, что экстремальная скорость вращения – всего лишь результат оптической иллюзии, нельзя считать окончательными, их подтверждают результаты гидродинамического моделирования.