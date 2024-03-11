Стоит ли переходить на MacBook Air M3 со старых моделей

На YouTube-канале The Tech Chap рассказали, сильно ли MacBook Air на M3 отличается от таких же моделей на M1 и M2.

MacBook Air на M1 вышел в конце 2020 года. Затем в июне 2022 года были представлены MacBook Air 13″ и 15″ на М2, но основным недостатком этих моделей была высокая цена. Наконец, совсем недавно Apple выпустила новые MacBook Air на M3, ещё более мощные. Есть версии на 15″ и 13″. На данный момент ноутбук на М1 перестали производить, но стоит ли его брать вместо новинки? Или лучше взять MacBook Air на М2?

По умолчанию с коробке с MacBook Air М3 вы получите зарядку на 30 Вт. Но если вы купите более дорогой вариант или вариант с большей ёмкостью памяти, то можете получить зарядку на 35 Вт или 70 Вт.

Производитель обещает до 18 часов воспроизведения видео на MacBook Air M3. Так же, как и на М2. Но в реальности в среднем получилось у эксперта около 12 часов общего пользования.

Если у вас уже есть MacBook Air на М2, то переходить с него на М3 нет смысла. От модели с М3 он отличается лишь чипом, который немного быстрее (особенно в плане графики и работы с искусственным интеллектом), поддерживает Wi-Fi 6Е (вместо Wi-Fi 6), возможностью выводить сигнал на два внешних монитора (с М2 — только на один).

© The Tech Chap

© The Tech Chap

© The Tech Chap

© The Tech Chap

Со сравнительными тестами ноутбуков и процессоров в бенчмарках вы можете ознакомиться выше.

Экран у MacBook Air М3 тоже идентичен тому, который стоит на Air М2. При переходе с М1 на М3 вы получите более яркий дисплей (500 нит вместо 400 нит), более качественную веб-камеру с разрешением 1080p, улучшенные микрофоны.

Кроме того, MacBook Air 13" и 15" почти во всём идентичны. Исключение составляют лишь три вещи: больший экран, цена, шесть динамиков (15") вместо четырёх (13").

Тем не менее ведущий советует брать скорее MacBook Air М2 с 16 ГБ ОЗУ, чем MacBook Air M3 с 8 ГБ ОЗУ за ту же цену.