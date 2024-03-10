В Курдистане нашли святилище доисламской богини воды

Горная крепость Рабана-Меркули на территории современного Курдистана (Ирак) могла быть святилищем персидской богини воды Анахиты. Об этом сообщает Arkeonews.

© Rabana-Merquly Archaeological Project

Крепость Рабана-Меркули была построена парфянами между II и I веками до нашей эры. Архитектурные сооружения рядом с природным водопадом и остатки возможного огненного алтаря указывают на существование места поклонения Анахите.

Богиня воды Анахита впервые упоминается в сборнике текстов зороастризма под именем Авесты. Ее почитали как небесный источник всех земных вод и описывали как невероятно красивую женщину, способную принимать форму водопада.

Наскальный рельеф над укрепленным входом в Рабану изображает неизвестного правителя, скорее всего, парфянского царя, который мог быть основателем крепости.

«Близость к водопаду имеет большое значение, поскольку ассоциация элементов огня и воды играла важную роль в доисламской персидской религии», — отметили авторы находки.

До этого археологи нашли древнейший дрожжевой хлеб на территории Турции, в протогороде Чатал-Хююке. В этом крупнейшем поселении проживало около восьми тысяч людей. Возраст хлеба оценивается в 8600 лет.