Samsung почти отказалась от Exynos в пользу Dimensity в Galaxy S24
В линейке Galaxy S24 от Samsung в этом году используются два процессора: собственный Exynos 2400 и Snapdragon 8 Gen 3. Недавняя утечка проливает свет на то, почему Exynos не был заменен чипсетом Dimensity 9000 от MediaTek, хотя, вроде как, компания собиралась это сделать.
Утечка показала, что Samsung изначально планировала оснастить Galaxy S24 флагманским чипсетом Dimensity 9000 от MediaTek. Однако этот план сорвался из-за недостаточного объема поставок. Как сообщается, MediaTek произвела всего 10 миллионов единиц товара, что намного меньше, чем требовалось Samsung для флагманской линейки — 30−35 миллионов.
Четыре высокопроизводительных ядра Cortex-X4 с тактовой частотой до 3,25 ГГц и четыре ядра Cortex-A720, но в нем отсутствуют ядра с низким энергопотреблением. К сожалению, мы никогда не увидим эту конфигурацию в телефонах Galaxy, поскольку MediaTek предпочла поставлять Dimensity 9000 китайским производителям, таким как Vivo, для их X100 Pro.
К тому же Qualcomm является основным партнером для Samsung. Такое тесное сотрудничество делает маловероятным для MediaTek нарушить этот устоявшийся поток.