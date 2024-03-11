Samsung почти отказалась от Exynos в пользу Dimensity в Galaxy S24

В линейке Galaxy S24 от Samsung в этом году используются два процессора: собственный Exynos 2400 и Snapdragon 8 Gen 3. Недавняя утечка проливает свет на то, почему Exynos не был заменен чипсетом Dimensity 9000 от MediaTek, хотя, вроде как, компания собиралась это сделать.

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Утечка показала, что Samsung изначально планировала оснастить Galaxy S24 флагманским чипсетом Dimensity 9000 от MediaTek. Однако этот план сорвался из-за недостаточного объема поставок. Как сообщается, MediaTek произвела всего 10 миллионов единиц товара, что намного меньше, чем требовалось Samsung для флагманской линейки — 30−35 миллионов.

Четыре высокопроизводительных ядра Cortex-X4 с тактовой частотой до 3,25 ГГц и четыре ядра Cortex-A720, но в нем отсутствуют ядра с низким энергопотреблением. К сожалению, мы никогда не увидим эту конфигурацию в телефонах Galaxy, поскольку MediaTek предпочла поставлять Dimensity 9000 китайским производителям, таким как Vivo, для их X100 Pro.

К тому же Qualcomm является основным партнером для Samsung. Такое тесное сотрудничество делает маловероятным для MediaTek нарушить этот устоявшийся поток.