Завершено расследование обстоятельств создания чипа Huawei Mate 60 Pro

Завершено расследование касательно создания чипа для флагмана компании Huawei Mate 60 Pro по техпроцессу 7 нм. Выяснилось, что процессор, разработанный Huawei HiSilicon и произведенный китайской компанией SMIC, создавался с использованием оборудования американских предприятий Applied Materials и Lam Research.

В связи с этим в США планируют ужесточить санкции, исключив возможные лазейки.

С другой стороны, как отмечают аналитики агентства Bloomberg, использование оборудования от Applied Materials и Lam Research показывает, что Китай пока не создал замен по этим направлениям и все еще нуждается в западной технике.

Отмечается, что SMIC получила американское оборудование до ввода санкций в октябре 2022 года. Сама Huawei в бане с 2019 года — за якобы шпионаж. SMIC в бане у Министерства торговли США с 2020 года за связи с китайской военной промышленностью.

Напомним, что параметры 7-нм чипа Huawei Kirin 9000S находятся на уровне примерно трехлетнего Snapdragon 865.