Появилось фото нового флагманского смартфона Motorola

Издание Android Headlines опубликовало первые промо-изображения нового флагманского смартфона Motorola Edge 50 Pro, а также раскрыло его характеристики. В США и Китае новинка может выйти под названиями Motorola Edge+ и Motorola X50 Ultra соответственно.

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Motorola Edge 50 Pro выйдет в трех цветах: фиолетовом, черном и серебристо-белом. Устройство получит 6,7-дюймовый экран с изогнутыми краями и частотой обновления до 165 Гц.

За производительность новинки будут отвечать процессор Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, а также 12 ГБ оперативной памяти (ОЗУ). Аккумулятор емкостью 4500 мАч получит поддержку быстрой проводной зарядки мощностью до 125 Вт и беспроводной мощностью до 50 Вт.

Motorola оснастила Edge 50 Pro тройной камерой сзади. Набор включает в себя 50-мегапиксельный основной датчик с диафрагмой f/1,4, а также широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 13 мм и телеобъектив с фокусным расстоянием 73 мм, что соответствует шестикратному зуму. Кроме того, заявлены лазерная автофокусировка и оптическая стабилизация изображения.

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Ожидается, что в Европе и США Motorola Edge 50 Pro будет представлен 3 апреля 2024 года.