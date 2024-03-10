Ученые зафиксировали вторую мощную вспышку на Солнце за эти выходные. Космический шторм продолжался около получаса, сообщили в российском Институте прикладной геофизики (ИПГ).

«10 марта в 15.13 МСК в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3599 (S13W38) зарегистрирована вспышка М 7.4 продолжительностью 31 минута», — сказано в сообщении.

Солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X. С каждой последующей буквой мощность рентгеновского излучения растет.

В ИПГ прогнозируют 10-11 марта неустойчивое геомагнитное поле и ухудшение условий КВ-радиосвязи в отдельные часы.

Кроме того, вспышки на Солнце могут провоцировать магнитные бури, вызывающие ухудшение здоровья у метеозависимых людей.

Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце в субботу ночью

Предыдущая мощная солнечная вспышка была зарегистрирована накануне ночью, она продолжалась 13 минут.