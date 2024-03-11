Ученые нашли термитов, застрявших в янтаре 38 млн лет назад

Ученые нашли в балтийском янтаре из Калининграда пару термитов возрастом 38 миллионов лет. Исследование опубликовано в журнале PNAS.

© Aleš Buček (OIST/The Czech Academy of Sciences)

«Окаменелые останки термитов встречаются очень часто, но этот экземпляр уникален, потому что содержит пару насекомых. Я встречал сотни окаменелостей с заключенными в них термитами, но никогда не видел пары», — отметил доктор Алеш Бучек (Ales Bucek), специалист в области энтомологии и биологии из Чешской академии наук.

Насекомые, самец и самка, относятся к виду Electrotermes affinis. Миллионы лет назад его представители встречались на теплых в то время берегах Балтийского моря. Древний янтарь был добыт в Калининграде, а позже продан в Чехию. Его анализом занималась международная группа ученых, включая японских биологов.

Насекомые в янтаре лежали бок о бок, а ротовые органы самки касались кончика брюшка самца. Эта поза (тандемный бег) характерна для современных термитов. Таким образом самец и самка бегают в поисках подходящего места для гнездования, параллельно обмениваясь феромонами.

Однако обычно насекомые в тандемном беге находятся друг за другом, а не бок о бок. Как показал эксперимент с живыми термитами и смолой, попавшие в ловушку насекомые могли поменять положение во время застывания янтаря.