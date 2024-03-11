В России обнаружили редкое природное явление

Исследователи обнаружили под Новосибирском редкое природное явление переноса озона из стратосферы к поверхности Земли. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщили в пресс-службе консорциума «РИТМ углерода».

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Явление, обнаруженное над Караканским бором, может оказывать значительное влияние на климатические условия в разных частях страны. Например, в результате этого феномена может снизиться урожайность.

— Интрузия озона представляет собой редкое и поразительное явление, при котором озон, обычно присутствующий в стратосфере на высотах от 10 до 50 километров над поверхностью Земли, временно проникает в более низкие слои атмосферы, в тропосферу, — пояснил руководитель лаборатории климатологии атмосферного состава Института оптики атмосферы имени В. Зуева Борис Белан.

До этого ученым удалось зафиксировать такой феномен не больше 10 раз за более чем 20 лет. Такие наблюдения могут повлиять на понимание динамики химического состава атмосферы и ее влияния на окружающую среду, передает ТАСС.

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Другое необычное природное явление произошло в Приморье. Здесь впервые удалось зафиксировать огненный смерч, начавшийся из-за природных пожаров.