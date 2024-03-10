Google уволила инженера, протестовавшего против контракта с военными Израиля

В Google сложилась напряженная ситуация после того, как компания уволила инженера по облачным технологиям, который сорвал презентацию израильского руководителя. Инженер, протестуя против сотрудничества Google с израильскими военными, выкрикивал лозунги против «облачного апартеида» во время презентации на конференции.

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Инцидент произошел на нью-йоркской конференции Mind the Tech, где с докладом выступал Барак Регев, управляющий директор Google Israel. Как сообщается, инженер встал и заявил: «Я отказываюсь создавать технологии, обеспечивающие геноцид или слежку», имея в виду проект Nimbus, спорный контракт стоимостью 1,2 миллиарда долларов, предоставляющий Израилю доступ к облачным сервисам Google и Amazon.

Google подтвердила факт увольнения, заявив в электронном письме, что сотрудник «вмешался в официальное мероприятие, спонсируемое компанией», и нарушил правила компании. Это объяснение вызвало критику со стороны некоторых. Организация, выступающая против проекта Nimbus, опубликовала заявление, в котором утверждает, что Google «пытается заставить работников замолчать, чтобы скрыть свои моральные недостатки».