В США испытали гиперзвуковой планер для ВМС

В Соединенных Штатах успешно прошли испытания гиперзвукового летательного аппарата Talon-A (TA-1). Об этом сообщили в компании Stratolaunch LLC, которая и занимается разработкой планера.

«Stratolaunch LLC рада сообщить об успешном завершении первого управляемого полета испытательного летательного аппарата Talon-A, TA-1», - говорится в заявлении компании.

Проект планера названием Talon-A был впервые представлен в 2021 году. Предполагается, что в будущем летательный аппарат должен разгоняться до шести Махов.

В ноябре прошлого года Stratolaunch LLC получила контракт в рамках программы ВМС США по развитию гиперзвуковых полетов.