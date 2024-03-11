Ученые выяснили, что кораллы способны к быстрому восстановлению

Британские ученые из Эксетерского университета получили обнадеживающие результаты, свидетельствующие о возможности полного восстановления коралловых рифов за сравнительно короткое время. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Недавний эксперимент показал, что колонии кораллов могут не только возродиться сами, но вернуть важные функции морской экосистемы.

Исследование проводилось в рамках программы восстановления коралловых рифов Марса близ острова Сулавеси в Индонезии, ставшего одного из крупнейших проектов восстановления кораллов в мире. Около 40 лет назад местные рифы практически полностью уничтожили рыбаки, глушившие рыбу взрывчаткой.

В ходе реставрации на дно поместили стальные конструкции, на которые пересадили фрагменты кораллов. Процесс полного восстановления покрова занял четыре года.

«Мы обнаружили, что восстановленные коралловые рифы могут расти с той же скоростью, что и здоровые коралловые рифы, всего через четыре года после трансплантации кораллов», — отметила одна из участниц проекта Инес Ланге.

Здоровые коралловые рифы не только служат домом для множества морских обитателей, но и защищают берега от эрозии и ударов волн.