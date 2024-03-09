Двухметровый шар из спаривающихся питонов ужаснул ученых

Американские биологи и специалисты по природоохране обнаружили шар шириной 2,1 метра из спаривающихся бирманских питонов в национальном парке Эверглейдс во Флориде. Об этом сообщает портал LiveScience.

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В брачном скоплении находилась одна самка длиной 4,2 метра и пять самцов, а рядом с ними нашли еще двух самцов. По словам исследователей, зрелище оказалось впечатляющим.

Биологи наткнулись на оргию питонов в ходе выслеживания данных рептилий в заповеднике Эверглейдс.

Бирманские питоны считаются инвазивным видом, завезенным извне и угрожающим местной экосистеме. Во Флориде огромные змеи появились в результате торговли экзотическими животными в середине 1980-х годов.

За несколько десятилетий хищники уничтожили популяции локальных видов, включая млекопитающих и птиц, причинив серьезный ущерб дикой природе. Бирманский питон достаточно силен, чтобы поймать и съесть белохвостого оленя, чей вес доходит до 150 килограммов.

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Специалисты отметили, что количество змей в национальном парке продолжает расти. За один день команде удалось отловить 11 питонов общим весом более 227 килограммов, что стало рекордом за 10 лет существования программы.