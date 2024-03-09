Ученые выяснили, сколько воды скрыто в недрах Земли

Канадские ученые установили запасы воды в земной коре. Согласно расчетам, в недрах нашей планеты содержится 43,9 млн кубических километров. Это больше водных ресурсов во всех ледниках Земли вместе взятых. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

© Газета.Ru

Для сравнения, льды Антарктики вмещают в себе 27 млн кубических километров воды, а ледники Гренландии — 3 млн кубических километров. В остальных ледниках Земли находится 158 тыс. кубических километров.

Согласно предыдущим изысканиям, в верхних слоях земной коры располагалось 22,6 млн кубических километров водных ресурсов в виде грунтовых вод.

Новое исследование увеличило эту оценку более чем вдвое за счет анализа не только кристаллических пород с низкой пористостью, таких как гранит, но и более пористых осадочных пород.

ЕК предупредила о риске конфликтов в Европе из-за воды

Неглубокие водоносные горизонты подземных вод, в основном пресные, используются для питья и орошения. Напротив, глубокие грунтовые воды соленые и не могут легко циркулировать или вытекать на поверхность, что в значительной степени отсекает их от остальной воды планеты, отметили авторы научной работы.

Ученые уточнили, что океаны остаются крупнейшим водным резервуаром на Земле, вмещающим 1,3 млрд кубических километров воды.