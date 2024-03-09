Ноутбук Samsung с мобильным процессором оказался мощнее MacBook с чипом M2

В базе бенчмарка Geekbench заметили неизвестный ноутбук Samsung Galaxy Book4 Edge с чипом Snapdragon X Elite. Об этом сообщает портал WindowsLatest.

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Ноутбук набрал в Geekbench 2706 баллов в одноядерном и 12 646 баллов в многоядерном тесте. В протестированном в бенчмарке Galaxy Book4 Edge используется чип Snapdragon X Elite XE8100100 с 12 ядрами и базовой частотой 4,01 ГГц.

В Geekbench ноутбуки Apple с чипом Apple M1, M2 и M3 набирают в одноядерном и многоядерном тестах Geekbench 2334/8316, 2589/9742, 3181/15620 баллов соответственно. Таким образом, новинка Samsung на базе Snapdragon X Elite по производительности окажется между MacBook с чипами M2 и M3.

Отмечается, что компьютер работал в режиме энергопотребления «Сбалансированный». Поэтому журналисты считают, что Galaxy Book4 Edge может оказаться еще мощнее в производительном режиме. Они также обратили внимание на то, что среди компьютеров Samsung еще не было ноутбуков с названием Edge. Предполагается, что оно будет использоваться для подбренда устройств на Windows 11 с ARM-процессорами.