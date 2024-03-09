Смартфоны Xiaomi могут перешагнуть ценник в 100 тысяч рублей

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station на своей странице в китайской социальной сети Weibo рассказал о повышении цен на предстоящий флагманский смартфон Xiaomi 15.

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По данным инсайдера, новая линейка смартфонов Xiaomi 15 может получить более высокую цену, чем предыдущая. Какие-либо характеристики устройства и приблизительная стоимость пока неизвестны, так как до официального анонса остается около полугода. По слухам, серия Xiaomi 15 будет представлена в октябре 2024 года.

Вероятнее всего, Digital Chat Station имел в виду подорожание для китайского рынка. Тем не менее на фанатов бренда по всему миру это тоже окажет влияние, особенно в Европе, где флагманы Xiaomi и так продаются по высокой цене.

Например, актуальный Xiaomi 14 продается в России за 99 тыс. руб., а в Европе — за €1000, в то время как более популярный Samsung Galaxy S24 предлагается за 89 тыс. руб., или €960 соответственно. Недоступный в России Xiaomi 14 Ultra в Европе предлагается за €1500 (около 148,3 тыс. руб.), тогда как Samsung Galaxy S24 Ultra с титановым корпусом стоит в России 146 тыс. руб. и €1470 в Европе.

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В случае если смартфоны Xiaomi подорожают и в Европе, они уже будут заметно дороже прямых конкурентов, в том числе более именитых Samsung и iPhone.

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