Синоптики предупредили россиян о сильных магнитных бурях в марте

Синоптики предупредили россиян о повышении геомагнитной активности в конце первой декады марта. Об этом пишет РЕН ТВ.

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По словам экспертов, в пятницу, 8 марта, жители планеты почувствовали незначительные воздействия магнитных колебаний.

Специалисты заметили, что 9 марта КП-индекс достигнет 4-баллов, а в ночь на 10 марта ожидается пик магнитной бури. Они добавили, что до 16 марта ожидаются шторма средней интенсивности.

По предварительным оценкам учёных, в этом месяце также возможны сильные шторма 21-22 марта и 27-28 марта.

Ученые объяснили отсутствие магнитной бури после вспышки на Солнце

Эксперты пояснили, что это обусловлено солнечной активностью, рядом вспышек на Солнце. В частности, в 00:26 мск в группе пятен 3599 (S14W15) была зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 13 минут.