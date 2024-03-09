Браузер Chrome научился превращать сайты в приложения

Разработчики Google Chrome внедрили в бета-версию браузера функцию, позволяющую пользователям превращать любые веб-страницы в PWA-приложения. Это нововведение было замечено пользователем под псевдонимом Leopeva64, который обнаружил опцию «Установить страницу как приложение» в меню «Сохранить и поделиться».

Пока что нововведение доступно пользователям Chrome Canary 124. Для активации этой функции нужно активировать флаги «chrome://flags/#web-app-universal-install» и «chrome://flags/#shortcuts-not-apps».

Этот шаг является частью стратегии Google по отказу от поддержки традиционных приложений Chrome в пользу Progressive Web Apps (PWA), которые обеспечивают более глубокую интеграцию с операционной системой и предлагают пользовательский опыт, сопоставимый с нативными приложениями. Некоторые популярные платформы, такие как YouTube и Reddit, уже предлагают установку своих PWA.

Актуальной стабильной сборкой Google Chrome на данный момент значится версия 122. Следующая версия, Chrome 123, получит новый PDF-ридер для Android, медиаплеер в стиле Android для настольных операционных систем, а также функцию совместного использования групп вкладок.