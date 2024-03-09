Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце ночью 9 марта

Сильная вспышка на Солнце высокого класса М зарегистрирована ночью 9 марта. О природном явлении сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ), передает ТАСС.

В Гелиогеофизической службе ИПГ рассказали, что вспышку зарегистрировали в рентгеновском диапазоне 9 марта в 00:26 по московскому времени.

«Зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 13 минут», — пояснили геофизики.

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При этом влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли в последние сутки было на самом низком уровне R1. По данной шкале R1 означает слабое влияние, а R5 — экстремально сильное.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A 0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр.

С каждой буквой мощность вспышки увеличивается в 10 раз.

Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Достигая Земли, они могут провоцировать магнитные бури.

Специалисты советуют метеочувствительным людям принимать ванны с добавками и прогуливаться на свежем воздухе, чтобы снизить негативные последствия от магнитных бурь, вызванных вспышками на Солнце.