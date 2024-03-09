Новый Tecno с камерой-перископом будут продавать в России по цене флагмана

Представленная в рамках выставки MWC 2024 в Барселоне серия смартфонов Tecno Camon 30 в ближайшее время появится на рынке России. Портал Mobiltelefon опубликовал стоимость четырех моделей серии, в том числе флагманской, которая будет стоить дороже 50 тыс. руб.

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Базовый Tecno Camon 30 получит 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, чип MediaTek Helio G99, тройную камеру с главным сенсором на 50 Мп и селфи-камеру на 50 Мп с автофокусом и двухцветной вспышкой. В России данная модель будет доступна с объемом оперативной памяти 12 ГБ и встроенной памяти 256 ГБ по цене 24,9 тыс. руб.

Выше в линейке располагается модель Camon 30 5G, отличающаяся процессором MediaTek Dimensity 7020. Этот смартфон будет предлагаться в двух конфигурациях: 8/256 ГБ за 29,9 тыс. руб. и 12/512 ГБ за 32,9 тыс. руб.

Tecno Camon 30 Pro с улучшенным дисплеем с частотой обновления 144 Гц, более мощным Dimensity 8200 и усовершенствованными камерами в версии 12+512 ГБ будут продавать за 44,9 тыс. руб.

Наконец, флагманская модель Tecno Camon 30 Premier, которая выделяется наличием перископической телеобъективной камеры с трехкратным оптическим зумом и экраном с увеличенным 1,5K-разрешением. Девайс будет продаваться в России в версии 12/512 ГБ за 55,9 тыс. руб.

Когда новинки поступят в продажу, не уточняется.

Ранее Realme GT3 с 1 ТБ памяти и Snapdragon 8+ Gen 1 подешевел в РФ до 44 тыс. руб.