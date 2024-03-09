К 8 Марта миллион пользователей создали открытки с помощью нейросети GigaChat

К международному женскому дню 8 Марта 1 млн пользователей GigaChat от Сбера создали 1,5 млн поздравительных открыток с помощью нейросети, сообщает пресс-служба Сбера.

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Пользователи могут создать и отправить открытку с помощью ботов «ВКонтакте» и Telegram, а также в веб-версии нейросети.

Для создания открытки во «ВКонтакте» или с помощью Telegram-бота GigaChat пользователю необходимо выбрать «Новый диалог» и нажать на кнопку «Создать открытку». В соцсети «ВКонтакте» отправить открытку можно 10 друзьям за раз.

Чтобы создать и отправить открытку в веб-версии нейросети GigaChat, необходимо перейти по прямой ссылке. Также на главной странице веб-интерфейса можно нажать на кнопку «Создайте открытку на 8 Марта».

GigaChat – нейросетевая модель Сбера, которая умеет отвечать на вопросы, вести диалог на русском языке, писать код, рисовать картинку по запросу и многое другое.