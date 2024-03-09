США начали штрафовать свои компании за космический мусор

США начали штрафовать за наличие космического мусора на орбите. Первый в истории штраф составил $150 тысяч.

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Оштрафован американский телевизионный провайдер Dish за то, что компания не может понизить орбиту своего спутника для безопасной работы, создавая тем самым своего рода затор, мешающий распространять на низкой околоземной орбите новые спутники. Сразу после назначения штрафа акции Dish упали на 4%.

Штраф выписал государственный регулятор, Федеральная комиссия по связи США (FCC). Ведомство выполняет недавно принятый «Акт об орбитальной устойчивости», который предполагает поддержку технологий для удаления 900 тысяч фрагментов космического мусора общей массой около 8 тысяч тонн, которые могут нести угрозу для спутников, космических миссий, бизнеса и человека.