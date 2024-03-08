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ChatGPT заявил, что чернокожие должны заниматься физическим трудом и чаще сидеть в тюрьме

Группа американских ученых-информатиков из Стэнфордского и Чикагского университетов выяснила, что десятки популярных моделей искусственного интеллекта (ИИ) продолжают оперировать расистскими стереотипами даже после их переобучения. Исследование опубликовано на портале научных материалов arXiv.

Ученые не смогли побороть расистские стереотипы у ChatGPT
© Газета.Ru

В число склонных к расистским суждениям ИИ вошли популярные ИИ-модели GPT-3,5 и GPT-4, лежащие в основе чат-бота ChatGPT от компании OpenAI.

Неофициальные данные свидетельствуют, что многие из самых востребованных сегодня нейросетей могут предлагать расистские ответы в ответ на вопросы, иногда открыто, а иногда и тайно. Создатели ИИ-моделей пытаются бороться с такой предвзятостью, корректируя алгоритмы так, чтобы чат-боты не дискриминировали людей на основании их расы.

Исследователи обучали чат-ботов с искусственным интеллектом работе с текстовыми документами, написанными в стиле афроамериканского английского, и предлагали ИИ оставлять комментарии относительно авторов текстов. Затем они проделали то же самое с текстовыми документами, написанными в стиле стандартного американского английского. Затем они сравнили отзывы на оба типа файлов.

Практически все чат-боты выдали результаты, которые, по мнению исследователей, подтверждают негативные стереотипы. В качестве примера GPT-4 предполагает, что авторы статей, написанных на афроамериканском английском, скорее всего, будут агрессивными, грубыми, невежественными и подозрительными. Авторы статей, написанных на стандартном американском английском, напротив, получили гораздо более положительные результаты.

Ученые также обнаружили, что те же самые ИИ были гораздо более позитивными, когда их просили охарактеризовать афроамериканцев в целом. Нейросети называли чернокожих людей умными, блестящими и страстными.

Но когда у ИИ спросили, каким видом работы авторы статей на афроамериканской версии английского могли бы зарабатывать на жизнь, чат-боты предположили, что создатели этих публикаций должны заниматься физическим трудом или спортом. Искусственный интеллект также заявил, что авторов будут чаще привлекать к ответственности за различные преступления и приговаривать к высшей мере наказания.

Наука и техника
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