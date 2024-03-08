Пентагон не нашел доказательств визитов пришельцев на Землю

Такой тезис обозначен в отчёте Управления по разрешению аномалий во всех областях о деятельности властей США, связанной с изучением неопознанных явлений.

Отмечается, что полученные Пентагоном сообщения об НЛО и предполагаемых кораблях пришельцев на самом деле оказались «результатом неверной идентификации» свидетелями.

ВВС США рассекретили документы о встрече их самолета с НЛО

Минобороны США также не подтвердило, что американские власти разрабатывали программу по обнаружению и исследованию НЛО. Тем самым ведомство опровергло заявления бывшего сотрудника американского разведсообщества Дэвида Граша о том, что власти страны на протяжении десятилетий скрывают программу по изучению НЛО.