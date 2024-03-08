В Испании нашли пещеру с останками неандертальцев

Испанские археологи из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции (IPHES) и Института археологии Мериды нашли на северо-востоке Испании пещеру, служившую местом захоронения на протяжении 4 тыс. лет. Ей пользовались как древние люди, так и неандертальцы. Исследование опубликовано в научном издании LiveScience.

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По данным ученых, пещера Кова делс Шарагальс (Пещера оврагов) в 90 километрах от Барселоны стала гробницей около 7 тыс. лет назад. В природном подземелье обнаружили более 7 тыс. костей. Самые ранние находки датированы рубежом каменного и медного веков.

Как показал анализ погребальных артефактов, в Пещере оврагов тела людей с высоким статусом размещали отдельно от обычных усопших, для которых были предусмотрены места общественного погребения.

Также в пещере нашли массу бронзового и кремниевого оружия и инструментов, керамики, украшения и других предметов.

В дополнение к указаниям на то, что пещера использовалась для захоронений от неолита до бронзового века, последние раскопки обнаружили кости диких коз и древесный уголь в части пещеры, возраст которых составляет более 45 тыс. В то время регион был населен неандертальцами.