В Windows 11 встроят больше нейросетей, но они будут работать не у всех

Компания Microsoft планирует провести 21 марта презентацию New Era of Work, на которой покажет новые ИИ-функции для своих продуктов и устройств. Об этом сообщает портал WindowsLatest.

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Согласно описанию мероприятия, оно будет посвящено «масштабированию ИИ» в пользовательской среде с помощью Copilot, Windows и компьютеров Microsoft Surface. Одной из ожидаемых функций значится Live Canvas в Paint, которая при помощи нейропроцессора (NPU) в современных процессорах сможет генерировать изображения в Paint в режиме реального времени. Более подробная информация о нововведении пока не раскрывается.

Кроме того, Microsoft планирует внедрить AI Explorer в Windows 11 — функцию, которая предоставит пользователю историю его действий на компьютере и возможность поиска по ней на естественном языке. AI Explorer тоже будет использовать NPU для своей работы. Отмечается, что эта функция никак не связана с «Проводником» (File Explorer).

Вместе с тем в Windows 11 планируют добавить функцию масштабирования картинки при помощи ИИ по аналогии с AMD FSR или DLSS от Nvidia, а также основанные на ИИ эффекты для камеры, включая размытие фона и многое другое. Все эти нововведения будут доступны только для владельцев современных ПК с процессорами, в которых имеется выделенный нейропроцессор.

Ранее появился обновленный список процессоров, на которых работает Windows 11.