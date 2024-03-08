Астрономы обнаружили в глубоком космосе "водный мир с кипящим океаном"

Астрономы получили возможность с помощью новейших технологий изучить далекую планету, которая может быть полностью покрыта глубоководным океаном.

В ходе исследования, проведенного с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба Национального аэрокосмического агентства (НАСА) США, ученые обнаружили водяной пар и химические признаки метана и углекислого газа в атмосфере экзопланеты, которая в два раза больше радиуса Земли и находится на расстоянии около 70 световых лет от нее. По мнению исследователей из Кембриджского университета, эта химическая смесь соответствует водному миру, где океан будет занимать всю поверхность, и богатой водородом атмосфере, хотя они не предвидят приятный, манящий морской пейзаж.

"Температура океана на экзопланете может достигать 100 градусов по Цельсию и более", - сказал профессор Никку Мадхусудхан, который руководил исследованием.

При высоком атмосферном давлении такой горячий океан все еще может быть жидким, "но неясно, будет ли он пригоден для жизни", добавил он. Результаты исследования, опубликованные в журнале Astronomy and Astrophysical Letters, оспариваются канадской группой ученых, которая провела дополнительные наблюдения той же экзопланеты, известной как TOI-270 d. Они обнаружили те же химические вещества в ее атмосфере, но утверждают, что на планете будет слишком жарко для жидкой воды, возможно, 4000°C. И она может иметь каменистую поверхность, покрытую невероятно плотной атмосферой из водорода и водяного пара.

Какая бы точка зрения ни победила, эти последние наблюдения демонстрируют открытия, сделанные с помощью телескопа Джеймса Уэбба о природе планет за пределами нашей солнечной системы, утверждают эксперты. Телескоп улавливает звездный свет, пропущенный через атмосферы орбитальных планет, чтобы дать подробный анализ присутствующих химических элементов. Исходя из этого, астрономы могут составить представление об условиях на поверхности планеты и вероятности того, что жизнь сможет там выжить. Доказательства существования океана TOI-270 d основаны на отсутствии аммиака, который должен встречаться естественным образом в богатой водородом атмосфере. Но аммиак хорошо растворяется в воде, и поэтому он бы исчез в атмосфере, если бы внизу был океан.

"Одна из интерпретаций состоит в том, что это так называемый "гикеанский" мир - с водным океаном и богатой водородом атмосферой", - сказал Мадхусудхан.

По его словам, днем океан будет очень горячим, а на ночной стороне потенциально могут быть пригодные для жизни условия. Однако там будет сокрушительная атмосфера с давлением в десятки или сотни раз превышающим давление на поверхности Земли, и пар, выходящий из океана. Воды, вероятно, достигнут глубины от десятков до сотен километров, с ледяным морским дном под высоким давлением и расположенным под ним скалистым ядром. Условия будут сильно отличаться от земных. TOI-270 d заблокирован приливом, то есть одна сторона постоянно обращена к своей звезде, а другая погружена в вечную тьму, создавая резкий температурный контраст, заключили авторы исследования.