Россиянин показал новый смартфон Samsung, который еще даже не продается

MT: русский блогер выпустил обзор Samsung Galaxy A55 до официальной презентации
Русскоязычный блогер опубликовал на китайском видеохостинге Bilibili полноценный обзор Samsung Galaxy A55, хотя смартфон еще даже не был официально представлен. На это обратил внимание портал Mobiltelefon.
Судя по видео, новинка получила 6,64-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2340x1080 пикселей и частотой обновления изображения 120 Гц. За производительность устройства отвечает фирменный чип Samsung Exynos 1480 с частотой до 2,75 ГГц и GPU Xclipse 530. В Galaxy A55 может быть 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 или 256 ГБ встроенного хранилища UFS 3.1, которое можно расширить за счет карты памяти microSD.
В бенчмарке AnTuTu смартфон набирает около 714 тыс. баллов, а в троттлинг-тесте на 15 минут показывает результат в 358 тыс. GIPS.
Также отмечается наличие тройной камеры: основной на 50 Мп с оптической стабилизацией, ультраширокоугольного объектива на 12 Мп и макромодуля с разрешением 5 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт.
Из прочих особенностей выделяют наличие стереодинамиков, подэкранного сканера отпечатка пальцев, алюминиевую рамку корпуса, защиту от воды и пыли и частичную поддержку Galaxy AI. Работает устройство под управлением Android 14 с предустановленной оболочкой One UI 6.1.
Полноценная презентация Samsung Galaxy A55 ожидается уже в ближайшее время.
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