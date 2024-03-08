Опубликовано первое фото OnePlus 13 — у смартфона совершенно новый дизайн

OnePlus, похоже, совсем запуталась! Сперва симпатичный узнаваемый дизайн, сделавший 10 Pro и 11 такими особенными…

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А теперь ходят слухи, что грядущий OnePlus 13 получит совершенно новый облик. И если верить слитым чертежам – зрелище так себе.

Многие фанаты в шоке. Вместо фирменного стиля OnePlus зачем-то намешали кучу всего непонятного: какой-то нелепый вертикальный блок камер, как у бюджетных моделей, никакого намека на фирменный переключатель режимов оповещений.

Конечно, дизайн – штука вкуса, но кажется, OnePlus взяли самый скучный и неприметный вариант. Это все наводит на мысль, что у компании кризис идей – свой стиль как будто ищут вслепую. Очень грустно, если эти утечки подтвердятся!

Радует хотя бы то, что с точки зрения железа новинка обещает быть мощной: новейший процессор, продвинутые камеры, быстрая зарядка – все как полагается флагману 2024 года.

Но будет ли этого достаточно, чтобы компенсировать спорный дизайн? Тут уж покупателям решать.