NASA начало принимать заявки в астронавты от всех желающих
Внимание всем, кто грезит о звездах! NASA впервые за 4 года открывает набор в отряд астронавтов.
Конкуренция будет нешуточная: в 2020 году на 10 мест претендовало более 12 000 человек. Но шансы есть у каждого!
Что нужно, чтобы стать астронавтом?
Образование: степень бакалавра в области STEM (наука, технология, инженерия, математика).
Опыт работы: пилотом, врачом, инженером или в смежных областях.
Физическая подготовка: отличное здоровье, выносливость, координация.
Что вас ждет:
2 года интенсивной подготовки: космические прогулки, робототехника, командная работа.
Работа в Хьюстоне, зарплата около $152 000 в год.
Обширные командировки – полеты в космос!
Заявки принимаются до 2 апреля.
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