NASA начало принимать заявки в астронавты от всех желающих

Внимание всем, кто грезит о звездах! NASA впервые за 4 года открывает набор в отряд астронавтов.

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Конкуренция будет нешуточная: в 2020 году на 10 мест претендовало более 12 000 человек. Но шансы есть у каждого!

Что нужно, чтобы стать астронавтом?

Образование: степень бакалавра в области STEM (наука, технология, инженерия, математика).

Опыт работы: пилотом, врачом, инженером или в смежных областях.

Физическая подготовка: отличное здоровье, выносливость, координация.

Что вас ждет:

2 года интенсивной подготовки: космические прогулки, робототехника, командная работа.

Работа в Хьюстоне, зарплата около $152 000 в год.

Обширные командировки – полеты в космос!

Заявки принимаются до 2 апреля.