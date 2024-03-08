Российская нейросеть GigaChat научилась создавать открытки к 8 марта

Похоже, время рассылок шаблонных котиков и букетов прошло. Искусственный интеллект рисует открытки и подписывает их по заказу пользователя

© GigaChat

Сегодня, 8 марта, женщины будут получать не только букеты и подарки, но еще и десятки поздравительных открыток в мессенджерах. Если раньше пользователи рассылали друг другу стандартные изображения с цветами, симпатичными котятами и шаблонными фразами, то теперь к процессу подключаются нейросети и вариантов становится больше.

Российская нейросеть GigaChat научилась генерировать поздравительные открытки к 8 марта. BFM-Новосибирск протестировал эту функцию и рассказывает, что получилось.

Способ №1 – через сайт GigaChat

Для создания открытки нужно зайти на сайт GigaChat. Кнопка «Создайте открытку на 8 марта» расположена на главной странице. Когда ее нажимаешь, появляется вопрос «кого вы хотите поздравить». Когда получатель указан, становится активной кнопка «придумать текст». После ее нажатия нейросеть быстро пишет поздравление. Если текст не устраивает, можно его изменить. Если устраивает – кнопка «продолжить» и нейросеть спросит «что нарисуем на открытке». Тут несколькими словами надо описать задачу. Когда картинка будет создана, нужно нажать кнопку «создать открытку» и GigaChat соединит изображение с текстом и выдаст это в виде электронной открытки.

Вот что получилось у журналиста BFM-Новосибирск, попросившего написать поздравить с 8 марта подругу и нарисовать робота, который дарит цветы женщине:

© GigaChat

А это результат по запросу: открытка для учительницы:

© GigaChat

Способ №2 – через официальный Telegram-бот GigaChat

В тг-боте GigaChat в строчке для написания вопроса нужно нажать кнопку «меню» (она слева) и выбрать «Создать открытку». Бот спросит, по какому случаю нужна открытка. Ответ нужно выбрать, нажав другую кнопку меню, которая расположена справа. Потом будут вопросы о том, кого поздравлять, и кто получатель «по цветочному гороскопу» (фактически это выбор цветов, которые будут изображены на открытке). В течение 30-50 секунд открытка будет создана.

Вот какой результат получился по запросу «открытка для подруги»:

© GigaChat

Это открытка для коллеги, которая по «цветочному гороскопу» очаровательная мимоза:

© GigaChat

В настоящее время нейросеть GigaChat для пользователей бесплатна.

Ранее BFM-Новосибирск рассказывал, как изменились цены на цветы к 8 марта 2024 года.