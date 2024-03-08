Российские космонавты поздравили женщин с 8 марта с МКС

Космонавты России Олег Кононенко и Николай Чуб поздравили женщин с Международным женским днем, сообщает «РЕН ТВ».

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Поздравление они отправили с Международной космической станции.

«Это еще один повод высказать вам словам признательности за любовь и заботу, которыми вы окружаете нас», – заявил герой России, командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко.

Он пожелал всем женщинам счастья.

«Мы желаем, чтобы праздник у вас был каждый день, чтобы окружающие вас мужчины постоянно напоминали вам о том, как вы прекрасны и любимы, чтобы ваша жизнь была наполнена вниманием, заботой и любовью», – сказал Николай Чуб.

Как показало исследование, женщины хотели бы получить на 8 Марта цветы, конфеты и косметику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».