Российские космонавты поздравили женщин с 8 марта с МКС
Космонавты России Олег Кононенко и Николай Чуб поздравили женщин с Международным женским днем, сообщает «РЕН ТВ».
Поздравление они отправили с Международной космической станции.
«Это еще один повод высказать вам словам признательности за любовь и заботу, которыми вы окружаете нас», – заявил герой России, командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко.
Он пожелал всем женщинам счастья.
«Мы желаем, чтобы праздник у вас был каждый день, чтобы окружающие вас мужчины постоянно напоминали вам о том, как вы прекрасны и любимы, чтобы ваша жизнь была наполнена вниманием, заботой и любовью», – сказал Николай Чуб.
Как показало исследование, женщины хотели бы получить на 8 Марта цветы, конфеты и косметику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».