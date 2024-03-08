Google запустил центр кибербезопасности в Японии

Google официально запустил центр кибербезопасности в Японии с целью укрепления защиты в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона. Власти и компании в регионе сталкиваются с возрастающей киберугрозой со стороны преступных групп, стремящихся к крупным выплатам, и государственных акторов, преследующих цели в разведке или саботаже.

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Центр будет проводить исследования в области кибербезопасности совместно с университетами и правительствами Японии и других стран региона. Технологический гигант также поможет усилить кибербезопасность в 300 тысячах малых и средних предприятий, некоммерческих организациях и других социальных учреждениях в регионе.

В октябре Google предупредил, что регион «стал объектом более частых кибератак, чем любой другой». Власти, включая Японию, высказывали аналогичные опасения. Помимо крупномасштабных мошеннических действий и активности вымогательского программного обеспечения, США и их союзники, включая Австралию, обвиняли Китай и связанные с Пекином группы в кибератаках.