Ученые обнаружили, что леса можно использовать для поиска нейтрино

Физик и астрофизик Стивен Прохира из Канзасского университета в Лоуренсе предполагает, что леса можно использовать для обнаружения нейтрино — нейтральных элементарных частиц с исчезающе малой массой покоя и магнитным моментом. Об этом сообщает Science News.

Отметим, что нейтрино считаются одними из самых загадочных и малоизученных частиц — их нейтральный заряд делает их крайне сложными для обнаружения. По мнению Прохира, в изучении этих частиц могут помочь обычные деревья, если использовать их как естественные антенны. Методика Прохира основывается на историческом опыте использования деревьев как антенн во время войны во Вьетнаме — в условиях джунглей военные обнаружили, что деревья могут улавливать радиоволны. Чтобы превратить дерево в антенну, необходимо прибить к стволу провод, либо обернуть его вокруг ствола, после чего подключить его к электронике для считывания сигналов.

Как утверждает исследователь, этот опыт можно использовать для поиска нейтрино — обычно для их обнаружения применяют огромные объемы воды, льда или воздуха, которые дают возможность фиксировать достаточно незаметные взаимодействия этих частиц. При этом такие методы требуют больших затрат и усилий — один из самых знаменитых детекторов нейтрино Super-Kamiokande расположен на глубине 1000 метров и содержит в себе 50 220 метрических тонн чистой воды.

Прохир считает, что переход на метод лесных антенн позволит улавливать нейтрино гораздо более надежным, но при этом дешевым способом. Кроме того, использование лесов для таких целей, по мнению ученого, может способствовать их восстановлению и сохранению.

Впрочем, ученый признает, что этот метод еще придется проверить в многочисленных испытаниях. Главный вопрос заключается в том, что для обнаружения нейтрино необходимо использовать особый диапазон частот — смогут ли их улавливать стволы деревьев, пока не ясно.

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