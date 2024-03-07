На побережье Хорватии обнаружили четыре "предвестника катастрофы"

В Адриатическом море впервые за много лет были обнаружены так называемые «сельдяные короли» — гигантские рыбы, появление которых, по поверьям, предвещает катастрофу. Об этом пишет портал Sarajevo Times со ссылкой на Институт океанографии и рыбного промысла Хорватии.

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По данным исследователей, местные жители обнаружили на берегу моря четырех сельдяных королей. Три из них были мертвы, четвертый подавал признаки жизни.

Журналисты отметили, что в Средиземном море было зарегистрировано около 60 встреч с рыбами этого вида, из них в Адриатике —только три встречи.

Напомним, что сельдяной король (Regalecus glesne) относится к виду лучепёрых рыб семейства ремнетелых отряда опахообразных, считается одним из самых необычных представителей фауны Мирового океана.

Средняя длина особей этого вида достигает трех метров, максимальная — 11 метров. Вес может доходить до 272 кг. Промыслового значения, по словам экспертов, не имеет.