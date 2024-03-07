Астронавты смогут преодолеть морскую болезнь с помощью VR

Ученые из Университета Колорадо в Боулдере проводят эксперименты VR для борьбы с морской болезнью у астронавтов после возвращению на Землю. Команда, готовящаяся к миссии Artemis 2, провела упражнения по безопасному выходу из океана после длительного пребывания в космосе. Симулированный корабль Orion был спущен в Тихий океан.

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Участники эксперимента, находясь в центрифуге, сначала вращались в течение часа, имитируя дезориентацию при переходе из микрогравитации в гравитацию Земли. Затем их помещали в «сани», качающиеся вперед-назад. Половина участников видела только белую точку на черном фоне, в то время как вторая половина видела виртуальный лес с качающимися деревьями и людьми. Те, кто наблюдал за лесом, выдержали качание в течение всего часа в сравнении с теми, кто фокусировался на точке.

Эти исследования направлены не только на подготовку профессиональных астронавтов, но и на учет растущего числа космических туристов.

© University of Colorado/ Taylor Lonner