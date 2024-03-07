«Джеймс Уэбб» нашел в ранней Вселенной неизвестный класс квазаров

Орбитальный телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил в ранней Вселенной несколько десятков относительно небольших квазаров, активных ядер галактик со сверхмассивными черными дырами, которые относятся к ранее неизвестному классу подобных объектов. Их открытие указало на скрытный характер роста квазаров на первых этапах их эволюции, сообщила пресс-служба Института науки и технологий Австрии (ISTA).

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"Телескоп "Джеймс Уэбб" позволил нам обнаружить, что тусклые красные точки, существующие в самых далеких регионах ранней Вселенной, на самом деле являются миниатюрными аналогами самых крупных сверхмассивных черных дыр. Их открытие радикально поменяет наши представления о том, как возникают и эволюционируют эти небесные тела", - заявил доцент ISTA Йоррит Матти, чьи слова приводит пресс-служба института.

Матти и его коллеги совершили это открытие при изучении снимков, полученных орбитальным телескопом "Джеймс Уэбб" в рамках научных программ EIGER и FRESCO, нацеленных на изучение того, как Вселенная постепенно становилась прозрачной для электромагнитных волн после Большого Взрыва. Ученых давно интересует, какую роль в этом процессе играли крупнейшие сверхмассивные черные дыры, необычно высокая скорость роста которых давно вызывает массу споров среди космологов и астрономов.

Для получения подобных сведений астрономы изучили шесть очень ярких древних квазаров при помощи инфракрасной камеры NIRCam, установленной на борту "Джеймса Уэбба". При анализе снимков этих объектов Матти и его коллеги обнаружили, что примерно два десятка тусклых красных точек, присутствующих на этих фотографиях, также представляют собой квазары, в центре которых находятся сверхмассивные черные дыры, которые были в десятки и сотни миллионов раз тяжелее Солнца.

По словам ученых, эти объекты окружены плотными облаками из нейтрального газа и пыли, чьи молекулы и частицы активно взаимодействуют с излучением квазаров и поглощают его, в результате чего те становятся почти невидимыми для большинства наземных и орбитальных телескопов. Впоследствии, как предполагают астрономы, эти скопления материи рассеиваются черными дырами, что делает эти квазары заметными для наблюдателей на Земле, а также меняет цвет их свечения с красного на синий.

Матти и его коллеги отмечают, что эта особенность "красных" квазаров делает их особенно интересными для изучения того, как протекают эволюция и рост сверхмассивных черных дыр, а также оценки их вклада в процесс повторной ионизации Вселенной, сделавшей ее прозрачной для электромагнитных волн. Для получения первых подобных оценок необходимо изучить большее число подобных объектов и определить, как много их присутствовало в космосе на первых этапах существования мироздания, подытожили астрономы.