Ученым удалось совершить прорыв в создании сверхпроводящих магнитов

В Массачусетском технологическом институте (MIT) достигли значительного прогресса в создании дешевой термоядерной энергии путем разработки сверхпроводящих магнитов. В статьях, опубликованных в мартовском выпуске журнала IEEE Xplore, ученые рассказали о принципах работы новых электромагнитов на основе высокотемпературной сверхпроводимости.

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Это наиболее серьезный прорыв в области создания экономически эффективных термоядерных реакторов за последние три десятилетия, говорится в материале.

Ученым удалось разработать конструкцию магнита с нуля. Они использовали новые принципы и провели масштабные испытания. В процессе создания использовались голые провода в обмотке. При этом сверхпроводимость позволяет избежать короткого замыкания между витками.

Также в процессе использовался высокотемпературный сверхпроводник REBCO, который позволяет достигать сверхпроводящего состояния при температуре 20 К (это на 16 К выше, чем обычная сверхпроводимость).

Ранее Министерство энергетики США объявило о достижении безубыточного термоядерного воспламенения в Ливерморской национальной лаборатории (LNLL).