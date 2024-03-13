Чем займется телескоп «Джеймс Уэбб» в ближайший год?

Научный центр NASA в конце февраля официально утвердил программы по наблюдению, которые смогут воспользоваться космическим телескопом «Джеймс Уэбб» на третьем цикле работы устройства (июль 2024 — июнь 2025). Портал livescience.com рассказал, чем будет заниматься самый мощный телескоп человечества ближайший год.

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Поиск экзолун

Одна из команд, которые получат доступ к телескопу на третьем цикле, занимается поиском лун за пределами Солнечной системами — их называют «экзолунами». Они считаются непростым предметом исследований для астрономов, т.к. для обнаружения экзолун используется тот же метод, что применяется для поиска экзопланет на орбитах звезд. Он и сам по себе достаточно сложен, но из-за сравнительно малого размера экзолун собирать достоверную информацию еще тяжелее. Чтобы все прошло благополучно, объект должен находится в правильном месте и в правильное время — в момент «транзита» планеты.

Охота за черными дырами

Подавляющее большинство астрономов уверено, что в сердце самых крупных галактик вселенной лежат сверхмассивные черные дыры, чей вес в миллионы (или миллиарды) раз превышает массу Солнца. Некоторые из этих дыр активно поглощают газы и окружающую пыль, из-за чего вокруг них возникают своего рода «нимбы» — аккреционные диски. Ученые полагают, что гравитационное влияние черных дыр нагревает материал в этих дисках, вследствие чего они начинают излучать яркую радиацию в электромагнитном спектре. Результатом становятся регионы, которые называют «активными галактическими ядрами».

Помимо этого, любая материя, не поглощенная черной дырой, может направиться к одному из полюсов, после чего дыра «катапультирует» мелкие частицы в открытый космос на скорости, близкой к световой. Данный феномен называют квазаром. Комбинация разных факторов делает квазары и галактические ядра самыми яркими объектами во вселенной — достаточно яркими, чтобы затмить суммарный свет всех звезд в близлежащих галактиках. «Джеймс Уэбб» будет наблюдать за этими феноменами, чтобы собрать больше информации и потенциально выяснить, как сверхмассивные черные дыры достигли своей чудовищной массы.

Наблюдения за ранним космосом

Одна из основных целей телескопа — это изучение объектов в ранней вселенной. Он способен на это благодаря тому, что расширение вселенной растягивает волны света, исходящего от далеких объектов. Чем дольше эти волны доходят до нас, тем более красный оттенок приобретает свет: иными словами, волны света, путешествующие 12 млрд лет, полностью переходят в инфракрасный спектр. Он невидим для человека, но не для «Джеймса Уэбба».

Но это лишь один научный вопрос из бесчисленного множества. Между 2024 и 2025 годами астрономы также намерены изучить звездную физику и газы, заполняющие пространство между звездами: космическое вещество может стать фундаментом для зарождения следующего поколения звезд и планет. Ну и, конечно, ученые не забывают о нашей Солнечной системе. На данный момент они заинтересованы в газовых облаках на Энцеладе (спутник Сатурна), динамике колец Урана и характеристиках ледяных объектов в поясе Койпера на границе системы.